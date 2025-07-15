Tuesday, July 15, 2025

GSP/TPD BLOCKED OFF TRAFFIC DOWNTOWN THOMASTON

 THE  GA.  STATE PATROL  BLOCKED  OFF    DOWNTOWN  THOMASTON  TRAFFIC  AROUND    930 AM     TUESDAY MORNING  WITH  ASSISTANCE  FROM  THE  PD  TO  ALLOW  TWO  FLATBED  TRUCKS  HAULING  HUGE  CARGO   THAT  BARELY  CLEARED  THE  TRAFFIC  LIGHT  PANELS.  THE  TRUCKS  WERE  NORTHBOUND  ON  CENTER  STREET  AND  ONCE  ON  THE  SQUARE  TURNED  LEFT  ONTO  MAIN  STREET.   PICK-UPS IN  FRONT  AND  REAR  OF  THE  TRUCKS  WERE  CLEARLY  MARKED  OVERSIZE LOAD.  A  BUCKET  TRUCK WITH  A MAN  ABOARD  MADE  SURE  THE  CARGO  CLEARED  THE  TRAFFIC LIGHT PANEL  AT  CENTER AND  GORDON. THE  GA.  STATE  PATROL TOLD  101 NEWS THEY  HAD  NO  KNOWLEDGE  OF WHAT  TYPE CARGO  WAS  BEING  TRANSPORTED  BUT  BOTH  WERE  ABOUT  THE  SIZE  OF  A  SMALL  HOUSE.

Posted by WTGA AM & FM at 10:29 AM

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