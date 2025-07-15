GSP/TPD BLOCKED OFF TRAFFIC DOWNTOWN THOMASTON

THE GA. STATE PATROL BLOCKED OFF DOWNTOWN THOMASTON TRAFFIC AROUND 930 AM TUESDAY MORNING WITH ASSISTANCE FROM THE PD TO ALLOW TWO FLATBED TRUCKS HAULING HUGE CARGO THAT BARELY CLEARED THE TRAFFIC LIGHT PANELS. THE TRUCKS WERE NORTHBOUND ON CENTER STREET AND ONCE ON THE SQUARE TURNED LEFT ONTO MAIN STREET. PICK-UPS IN FRONT AND REAR OF THE TRUCKS WERE CLEARLY MARKED OVERSIZE LOAD. A BUCKET TRUCK WITH A MAN ABOARD MADE SURE THE CARGO CLEARED THE TRAFFIC LIGHT PANEL AT CENTER AND GORDON. THE GA. STATE PATROL TOLD 101 NEWS THEY HAD NO KNOWLEDGE OF WHAT TYPE CARGO WAS BEING TRANSPORTED BUT BOTH WERE ABOUT THE SIZE OF A SMALL HOUSE.
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