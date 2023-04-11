UPSON COUNTY'S FIRST BILLION DOLLAR TAX DIGEST ?

UPSON COUNTY TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN SAYS THE COUNTY IS HEADED FOR ITS FIRST BILLION DOLLAR TAX DIGEST IN 2023. THE TAX DIGEST WAS OVER $800 MILLION IN 2022 AND PROJECTIONS ARE WITH PROPERTY ASSESSMENT NOTICES GOING OUT APRIL 17TH MOST PROPERTY OWNERS WILL SEE A SIGNIFICANT JUMP IN PROPERTY VALUES. THE DIGEST WAS UP $80 MILLION IN 2022 AND COMMISSIONER CHASTAIN ESTIMATES THE DIGEST IN 2023 WILL INCREASE $170 MILLION FOR COMMERCIAL, LAND, AND RESIDENTIAL COMBINED.
IN A STATEMENT ISSUED THIS WEEK, TAX COMMISSIONER CHASTAIN STATED UPSON, LIKE MANY COUNTIES IN THE STATE MUST INCREASE THE ASSESSMENT VALUE ON PROPERTIES TO MEET GUIDELINES SET BY THE STATE DEPARTMENT OF REVENUE--NOT VALUES SET BY LOCAL OFFICIALS.
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