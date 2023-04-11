Tuesday, April 11, 2023

UPSON COUNTY'S FIRST BILLION DOLLAR TAX DIGEST ?

 UPSON  COUNTY  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN  SAYS  THE  COUNTY  IS  HEADED  FOR  ITS  FIRST  BILLION  DOLLAR  TAX  DIGEST   IN  2023.  THE  TAX  DIGEST  WAS  OVER  $800  MILLION  IN  2022  AND  PROJECTIONS  ARE  WITH  PROPERTY  ASSESSMENT  NOTICES  GOING  OUT  APRIL  17TH  MOST  PROPERTY  OWNERS  WILL  SEE  A  SIGNIFICANT   JUMP  IN  PROPERTY  VALUES.  THE  DIGEST  WAS  UP  $80  MILLION  IN   2022  AND  COMMISSIONER  CHASTAIN  ESTIMATES  THE  DIGEST  IN   2023  WILL  INCREASE   $170  MILLION  FOR   COMMERCIAL,  LAND,  AND  RESIDENTIAL  COMBINED.


IN  A   STATEMENT  ISSUED  THIS  WEEK,  TAX  COMMISSIONER  CHASTAIN  STATED   UPSON,  LIKE  MANY  COUNTIES  IN  THE  STATE  MUST  INCREASE  THE  ASSESSMENT  VALUE  ON   PROPERTIES  TO  MEET    GUIDELINES  SET  BY  THE  STATE  DEPARTMENT  OF  REVENUE--NOT  VALUES  SET  BY  LOCAL  OFFICIALS.

Posted by WTGA AM & FM at 1:41 PM

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