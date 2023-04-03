OLD MARTHA MILLS PROPERTY SOLD FOR ZERO DOLLARS?

THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAYS CITY HALL PLANS TO RETURN TO UPSON SUPERIOR COURT TO GET ANOTHER COURT ORDER TO INSPECT THE OLD MARTHA MILLS PROPERTY ON GOODRICH AVE. THE MANAGER SAYS THE NEW OWNER SEAN DRAINE HAS KICKED OFF CITY HALL AND A MACON COMPANY IT RETAINED, FOR THE SECOND TIME. THE MACON GEO TECH FIRM WAS DOING TESTING ON THE SITE WHEN ASKED TO LEAVE. THOMPSON SAYS CITY HALL WANTS TO INSPECT THE PROPERTY FOR CLEAN UP.
DRAINE TOLD 101 NEWS HIS INVESTMENT GROUP . MARTHA MILLS LLC , BOUGHT THE PROPERTY FROM GOODRICH LUMBER LLC, A VIRGINIA COMPANY, BUT THE DEED RECORDED IN UPSON SUPERIOR COURT REFLECTS A ZERO SELLING PRICE. THE MARTHA MILLS SITE IS LISTED ON THE UPSON COUNTY TAX BOOKS WITH A VALUE OF OVER ONE MILLION DOLLARS.
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