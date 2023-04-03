Monday, April 3, 2023

OLD MARTHA MILLS PROPERTY SOLD FOR ZERO DOLLARS?

 THOMASTON'S CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  SAYS  CITY  HALL  PLANS  TO  RETURN  TO  UPSON  SUPERIOR  COURT  TO  GET  ANOTHER  COURT  ORDER  TO  INSPECT  THE  OLD  MARTHA  MILLS  PROPERTY  ON  GOODRICH  AVE.  THE  MANAGER  SAYS  THE  NEW  OWNER  SEAN  DRAINE  HAS  KICKED  OFF   CITY  HALL  AND  A  MACON  COMPANY  IT  RETAINED,  FOR  THE  SECOND  TIME.  THE  MACON  GEO  TECH   FIRM  WAS  DOING  TESTING  ON  THE  SITE  WHEN  ASKED  TO  LEAVE.  THOMPSON  SAYS  CITY  HALL   WANTS  TO  INSPECT  THE  PROPERTY    FOR  CLEAN UP.


DRAINE  TOLD   101  NEWS  HIS  INVESTMENT  GROUP .  MARTHA  MILLS  LLC ,  BOUGHT  THE  PROPERTY  FROM  GOODRICH  LUMBER LLC,  A  VIRGINIA  COMPANY,  BUT  THE  DEED  RECORDED  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT  REFLECTS  A  ZERO  SELLING  PRICE.  THE  MARTHA MILLS  SITE  IS  LISTED  ON   THE  UPSON  COUNTY  TAX  BOOKS  WITH  A  VALUE  OF  OVER  ONE  MILLION  DOLLARS.

Posted by WTGA AM & FM at 11:20 AM

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