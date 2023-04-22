Saturday, April 22, 2023

Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC

April 21, 2023

 

1. 23R0068 MICHAEL TURNER CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICERS: 180 DAYS TO SERVE  IN THE COUNTY JAIL CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICERS: 180 DAYS T.   SERVE IN THE COUNTY JAIL CONCURRENT TO COUNT 1. 

 

2. 23R0113 MICHAEL TURNER CT. 1: THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION TO RUN CONSECUTIVE TO CASE VOP#18R0052; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.

 

3. 22R0379 JOSHUA NEESE CT. 1: FALSE IMPRISONMENT: 5 YEARS, SERVE 1 YEAR IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REAINDER ON PROBATION; $1,000 FINE; COMPLETE FAMILY VIOLENCE INTERVENTION PROGRAM; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: FALSE IMPRISONMENT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: FALSE IMPRISONMENT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: SIMPLE BATTERY, FAMILY VIOLENCE: 12 MONTHS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 7: TERRORISTIC THREATS: 5 YEARS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO COUNT 1.

 

4. 20R0239 CORINTHIAN MCGHEE CT. 1: UNLAWFUL POSSESSION OF LESS THAN 20 OZ OF LOW THC OIL: 12 MONTHS PROBATION; DRUG EVALUATION AND TREATMENT; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.

 

5. 21R0014 JUSTIN WRYE CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 10 YEARS, SERVE 2 YEARS IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICERS: NOLLE PROSEQUI.

 

6. 22R0493 DEVIN WARNER CT. 1: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: FIRST OFFENDER: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD: NOLLE PROSEQUI.

Posted by Fun 101.1 FM at 10:44 PM

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