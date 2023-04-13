THE OLD CLINIC BUILDING AT FIRST BAPTIST THOMASTON IS COMING DOWN

THE OLD CLINIC BUILDING OWNED BY FIRST BAPTIST CHURCH OF THOMASTON AT LEE AND GREEN STREETS IS BEING DEMOLISHED. PHIL LAWSON, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DECONS TOLD 101 NEWS THE BUILDING WAS IN POOR REPAIR AND A DANGER TO OCCUPY. BEFORE THOMASTON HAD A HOSPITAL , THE BUILDING WAS A MEDICAL CLINIC AND MANY THOMASTONIANS WERE BORN THERE. DEACON LAWSON SAID IT COST $1000 MORE TO REMOVE THE ASBESTOS THAN THE DEMOLITION COST. FIRST BAPTIST HAD TORN DOWN A HOUSE IT OWNED ACROSS THE STREET MONTHS AGO BUT FOR NOW BOTH SITES WILL NOT HOUSE A BUILDING.
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