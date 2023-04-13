Thursday, April 13, 2023

THE OLD CLINIC BUILDING AT FIRST BAPTIST THOMASTON IS COMING DOWN

 THE  OLD  CLINIC  BUILDING  OWNED  BY  FIRST  BAPTIST  CHURCH OF  THOMASTON AT  LEE  AND  GREEN  STREETS  IS  BEING  DEMOLISHED.  PHIL  LAWSON,  CHAIRMAN  OF  THE  BOARD  OF  DECONS  TOLD   101  NEWS  THE  BUILDING  WAS  IN  POOR  REPAIR  AND  A  DANGER  TO  OCCUPY.  BEFORE  THOMASTON  HAD  A  HOSPITAL , THE  BUILDING  WAS  A  MEDICAL  CLINIC  AND   MANY    THOMASTONIANS    WERE  BORN  THERE.  DEACON  LAWSON  SAID   IT  COST   $1000  MORE  TO  REMOVE  THE  ASBESTOS  THAN  THE  DEMOLITION  COST.  FIRST  BAPTIST  HAD  TORN  DOWN  A  HOUSE  IT  OWNED  ACROSS  THE  STREET  MONTHS  AGO    BUT    FOR  NOW  BOTH  SITES  WILL  NOT  HOUSE  A  BUILDING. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:25 PM

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