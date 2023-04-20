GANG DRAGNET ANNOUNCED BY SPALDING SHERIFF DIX

GEORGIA'S ATTORNEY GENERAL CHRIS CARR, GBI DIRECTOR MIKE REGISTER AND DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER JOINED SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX AT A NEWS CONFERENCE THURSDAY ANNOUNCING THE ARREST OF 57 GANG MEMBERS IN OPERATION BLOODCLOT --UNDERWAY FOR OVER A YEAR. SHERIFF DIX SAID ABOUT 20 OTHERS ARE STILL AT LARGE BUT ARE THE BEING SOUGHT BY THE LAW . GANG LEADERS IN PRISON WHO CONTINUE TO OVERSEE CRIMES ARE TARGETED BY " OPERATION KRACK THE ICE." THE SHERIFF URGED PARENTS TO KEEP UP WITH THEIR KIDS--AND HE TOLD GANG MEMBERS-"-YOU BETTER GET OUT OF TOWN."
D.A. BRODER SAID ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS ARE BEING GIVEN GUNS BY GANG LEADERS AND COERCED INTO BECOMING GANG MEMBERS--FINDING ATTENTION AND RECOGNITION THEY DON'T GET AT HOME--AND GETTING MORE VIOLENT. SHERIFF DIX COMMENTED THAT JAN. TO MARCH OF 2023--35 SHOOTINGS HAVE BEEN RECORDED IN SPALDING COUNTY-- HALF GANG ACTIVITY
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