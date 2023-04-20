Thursday, April 20, 2023

GANG DRAGNET ANNOUNCED BY SPALDING SHERIFF DIX

 GEORGIA'S  ATTORNEY  GENERAL  CHRIS  CARR,  GBI  DIRECTOR  MIKE  REGISTER  AND  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  JOINED  SPALDING  COUNTY  SHERIFF  DARRELL  DIX  AT  A  NEWS   CONFERENCE  THURSDAY  ANNOUNCING  THE  ARREST   OF  57  GANG  MEMBERS  IN  OPERATION    BLOODCLOT --UNDERWAY  FOR  OVER  A  YEAR.    SHERIFF  DIX  SAID  ABOUT   20  OTHERS  ARE  STILL  AT  LARGE  BUT  ARE  THE  BEING  SOUGHT  BY  THE  LAW   .   GANG LEADERS      IN  PRISON  WHO  CONTINUE  TO  OVERSEE  CRIMES  ARE  TARGETED  BY " OPERATION KRACK  THE  ICE."    THE  SHERIFF URGED PARENTS  TO  KEEP  UP  WITH  THEIR  KIDS--AND  HE  TOLD  GANG  MEMBERS-"-YOU  BETTER  GET  OUT  OF  TOWN."


D.A.  BRODER  SAID  ELEMENTARY  SCHOOL  STUDENTS  ARE  BEING  GIVEN GUNS  BY  GANG LEADERS  AND  COERCED INTO  BECOMING  GANG MEMBERS--FINDING  ATTENTION  AND  RECOGNITION THEY   DON'T  GET  AT HOME--AND    GETTING MORE  VIOLENT.  SHERIFF  DIX  COMMENTED  THAT    JAN.  TO    MARCH OF  2023--35 SHOOTINGS  HAVE  BEEN  RECORDED  IN  SPALDING  COUNTY--  HALF  GANG  ACTIVITY

Posted by WTGA AM & FM at 4:22 PM

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