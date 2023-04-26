Wednesday, April 26, 2023

NO CAR SHOW IN UPSON CO

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  URGES  THE  PUBLIC  TO  DISREGARD  SOCIAL  MEDIA  INFO  THAT  A  BIG   MUSCLE   CAR  SHOW  IS  SCHEDULED  FOR  THE  FORMER  ROCK  RANCH  THIS  SATURDAY--NOW  STEVE  HARVEY'S  LEGACY  RANCH. THE   SHERIFF  SAYS  HE  HAS   SPOKEN  WITH  THE  ATLANTA  PROMOTER   WITH  CONCERNS  ABOUT  TRAFFIC  CONTROL--AND  HAS  CONTACTED  THE  LEGACY  RANCH  AND  THEY  ARE  UNAWARE  OF  THE  EVENT.  SHERIFF KILGORE  SAID  THIS  CAR  SHOW  OUTFIT  HELD  A  SHOW    IN  TAYLOR  COUNTY  LAST  YEAR  AND  THEIR  APPROACH  IS  TO  WITHHOLD  THE  LOCATION  UNTIL  A  DAY  BEFORE  THE  SHOW   THEN  SHOW  UP--BUT  SHERIFF  KILGORE  TOLD   101  NEWS  HE  ADVISED  AGAINST  IT,  AS  SUCH  AN  EVENT  NEEDS  MAJOR PLANNING  FROM  LAW  ENFORCEMENT.

Posted by WTGA AM & FM at 1:59 PM

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