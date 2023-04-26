NO CAR SHOW IN UPSON CO

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE URGES THE PUBLIC TO DISREGARD SOCIAL MEDIA INFO THAT A BIG MUSCLE CAR SHOW IS SCHEDULED FOR THE FORMER ROCK RANCH THIS SATURDAY--NOW STEVE HARVEY'S LEGACY RANCH. THE SHERIFF SAYS HE HAS SPOKEN WITH THE ATLANTA PROMOTER WITH CONCERNS ABOUT TRAFFIC CONTROL--AND HAS CONTACTED THE LEGACY RANCH AND THEY ARE UNAWARE OF THE EVENT. SHERIFF KILGORE SAID THIS CAR SHOW OUTFIT HELD A SHOW IN TAYLOR COUNTY LAST YEAR AND THEIR APPROACH IS TO WITHHOLD THE LOCATION UNTIL A DAY BEFORE THE SHOW THEN SHOW UP--BUT SHERIFF KILGORE TOLD 101 NEWS HE ADVISED AGAINST IT, AS SUCH AN EVENT NEEDS MAJOR PLANNING FROM LAW ENFORCEMENT.
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