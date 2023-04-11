Tuesday, April 11, 2023

MIDDLEBROOKS TAKING REC DIR AND UPSON BOC TO COURT

   AS  HE  TOLD  US  HE  WOULD--  THOMASTON  CITY  COUNCIL  MEMBER  JEFF MIDDLEBROOKS  HAS  FILED  A  LAW  SUIT   IN  UPSON  SUPERIOR  COURT   AGAINST  RECREATION  DIRECTOR  SHAKA   JOHNSON  AND  THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  SEEKING  MONETARY   DAMAGES  FOR  HIS  FIRING  AS  ATHLETIC  SUPERINTENDANT   FEB.  8TH  AFTER  33  YEARS  WORKING  FOR  THE REC  DEPARTMENT.    HE  IS  NOT  SEEKING  HIS  JOB  BACK  IN  THE  COMPLAINT   FILED  BY  ATLANTA  ATTORNEY    MICHAEL  MONDY . MIDDLEBOOKS  HAS  SAID  HE  WAS  TOLD  BY   R.D.  JOHNSON  THAT  HE  WAS NOT  A  TEAM  PLAYER,  THE  DAY OF  HIS  DISMISSAL.


DURING  A   THOMASTON  CITY  COUNCIL   TOWN  HALL  MEETING  ON  REC  ISSUES LAST  WEEK,   KYLE DUDLEY  TESTIFIED  THAT  HE  CAUSED  MIDDLEBROOKS  FIRING  BY  CALLING  THE  COUNTY  MANAGER  TO  COMPLAIN  HE  COULD  NOT  ARRANGE  A  MEETING  WITH  MS.  JOHNSON  ABOUT  TRAVELING  BASEBALL.  MIDDLEBROOKS   TOLD   101  NEWS  HE  HAD  CONTACTED  MAYOR J.D. STALLINGS  ABOUT    REC   ISSUES  HIS  DISTRICT    HAD  BROUGHT  TO  HIS  ATTENTION  ABOUT  THE  RECREATION  PROGRAM,  A  JOINT  PROJECT  OF  CITY  AND  COUNTY  OPERATED BY  THE  COUNTY.  BUT  MAYOR  STALLINGS  SAYS CITY  HALL  HAS  SOME  SAY-SO IN  HOW  THINGS  ARE  CARRIED  OUT.


DURING  THAT  PACKED   TOWN  HALL  LAST  WEEK,  CITIZENS  HAD  LITTLE  POSITIVE  TO  SAY  ABOUT  THE  REC  DEPARTMENTS  CURRENT  OPERATION.

Posted by WTGA AM & FM at 5:25 PM

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