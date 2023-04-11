MIDDLEBROOKS TAKING REC DIR AND UPSON BOC TO COURT

AS HE TOLD US HE WOULD-- THOMASTON CITY COUNCIL MEMBER JEFF MIDDLEBROOKS HAS FILED A LAW SUIT IN UPSON SUPERIOR COURT AGAINST RECREATION DIRECTOR SHAKA JOHNSON AND THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS SEEKING MONETARY DAMAGES FOR HIS FIRING AS ATHLETIC SUPERINTENDANT FEB. 8TH AFTER 33 YEARS WORKING FOR THE REC DEPARTMENT. HE IS NOT SEEKING HIS JOB BACK IN THE COMPLAINT FILED BY ATLANTA ATTORNEY MICHAEL MONDY . MIDDLEBOOKS HAS SAID HE WAS TOLD BY R.D. JOHNSON THAT HE WAS NOT A TEAM PLAYER, THE DAY OF HIS DISMISSAL.
DURING A THOMASTON CITY COUNCIL TOWN HALL MEETING ON REC ISSUES LAST WEEK, KYLE DUDLEY TESTIFIED THAT HE CAUSED MIDDLEBROOKS FIRING BY CALLING THE COUNTY MANAGER TO COMPLAIN HE COULD NOT ARRANGE A MEETING WITH MS. JOHNSON ABOUT TRAVELING BASEBALL. MIDDLEBROOKS TOLD 101 NEWS HE HAD CONTACTED MAYOR J.D. STALLINGS ABOUT REC ISSUES HIS DISTRICT HAD BROUGHT TO HIS ATTENTION ABOUT THE RECREATION PROGRAM, A JOINT PROJECT OF CITY AND COUNTY OPERATED BY THE COUNTY. BUT MAYOR STALLINGS SAYS CITY HALL HAS SOME SAY-SO IN HOW THINGS ARE CARRIED OUT.
DURING THAT PACKED TOWN HALL LAST WEEK, CITIZENS HAD LITTLE POSITIVE TO SAY ABOUT THE REC DEPARTMENTS CURRENT OPERATION.
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