UPSON COUNTY TRUE BILLS

2022 SEPTEMBER TERM GRAND JURY
SEPTEMBER 28-29, 2022
TRUE BILL LIST
CHRISTOPHER THOMAS ADAMS, CT. 1: CRIMINAL TRESPASS- FV, CT. 2: CRIMINAL TRESPASS- FV, CT. 3: OBSTRUCTION OF AN OFFICER, CT. 4: OBSTRUCTION OF AN OFFICER, CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER
JOHNNY CLARENCE ALFORD, CT. 1: ENTERING AUTOMOBILE, CT. 2: BURGLARY IN THE SECOND DEGREE, CT. 3: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPCT. 4: ENTERING AUTOMOBILE, CT. 5: ENTERING AUTOMOBILE, CT. 6: ENTERING AUTOMOBILE,cCT. 7: ENTERING AUTOMOBILE, CT. 8: ENTERING AUTOMOBILE, CT. 9: ENTERING AUTOMOBILE, CT. 10: ENTERING AUTOMOBILE
DELONZO DESHUN ALLEN, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT, CT. 3: VIOLATION OF STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT
PERRY JOE ARD, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS
HOSIE LEE RAGLAND, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CT. 3: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
CHELSEE KAYLAN BEST, CT. 1: TAMPERING WITH EVIDENCE, CT. 2: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE
JERRY CRAIG BRADSHAW, CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE, CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 4: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, CT. 5: FAILURE TO MAINTAIN LANE
CHRISTINE MERE BRUCE, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
MECHILE LYNN HOBBS, CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE,
CT. 3: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
AMANDALEE ANNE CALVERT, CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE
JIMMY LEE EARL COMPTON, CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE
NATERRES ANTON DAVIS, CT. 1: TERRORISTIC THREATS, CT. 2: CRIMINAL TRESPASS- FAMILY VIOLENCE,
CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE
NATERRES ANTON DAVIS, CT. 1: INFLUENCING A WITNESS, CT. 2: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY
AMANDA BROOKE ELLIOTT, CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE, CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
ROBERT FOLKS, CT. 1: DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL), CT. 2: HOMICIDE BY VEHICLE IN THE FIRST DEGREE, CT. 5: FAILURE TO MAINTAIN LANE
CRYSTAL FOSTER, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
RACHEL CHRISTY LAPLANTE, CT. 3: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
BRANDON TREMAINE FURLOW, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: POSSESSION OF A KNIFE DURING COMMISSION OF A FELONY
RENIE JANE GIBSON, CT. 1: TERRORISTIC THREATS
ZECHARIAH JAY GIVENS, CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE
CHRISTOPHER LAMAR GREEN, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 5: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY, CT. 6: AFFRAY
LAQUAVIOUS ANTWAIN HICKMAN, CT. 1: KIDNAPPING, CT. 2: AGGRAVTED ASSAULT, CT. 3: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
LAQUAVIOUS ANTWAIN HICKMAN, CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER
MARCUS MITCHELL HOLMES, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: TERRORISTIC THREATS, CT. 3: SIMPLE BATTERY, FV, CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE
MARCUS MITCHELL HOLMES, CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, CT. 3: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, CT. 4: RECKLESS DRIVING, CT. 5: FAILURE TO MAINTAIN LANE
TYLER JINA, CT. 1: TERRORISTIC THREATS, CT. 2: TERRORISTIC THREATS,
CT. 3: TERRORISTIC THREATS, CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT
CHASITY CHRISTINE JOHNSON, CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE
TERESA ANN WILLIAMS, CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE
JONTAVIOUS KING, CT. 1: AGGRAVATED STALKING, CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 3: CRIMINAL TRESPASS- FV
JEFFERY ALLEN LANGFORD, CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE CT. 2: BATTERY, FV
KELVIN LAMAR LOCKHAR, CT. 1: KIDNAPPING, CT. 2: BATTERY, FV, CT. 3: FALSE IMPRISONMENT
CALVIN FRANKLIN MOORE, CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 2: POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, CT. 3: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY, CT.4: SPEEDING
ANTROUN TREMAYN MCDANIEL, CT. 1: AGGRAVATED STALKING, CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 3: AGGRESSIVE DRIVING. CT. 4: RECKLESS CONDUCT, CT. 5: RECKLESS CONDUCT. CT. 6: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE FIRST DEGREE
PRENTICE BERNARD MMONTGOMERY, CT. 1: DRIVING WHILE LICENSE SUPENDED, CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CT. 3: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, CT. 6: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY, CT. 7: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
PETER WHITE, CT. 5: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, CT. 6: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY, CT. 7: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 8: OPEN CONTAINER
JOSHUA JOSEPH NEESE, CT. 1: FALSE IMPRISONMENT, CT. 2: FALSE IMPRISONMENT. CT. 3: FALSE IMPRISONMENT, CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, CT. 6: SIMPLE BATTERY, FV,
CT. 7: TERRORISTIC THREATS
EMILY RUTH NELSON, CT. 1: SIMPLE BATTERY, FV, CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICER
CURTIS MACY NEVILLE, CT. 1: ARSON IN THE THIRD DEGREE, CT. 2: CRIMINAL TRESPASS
KIMBERLY TORRES-PAGAN, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE, CT. 6: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE, CT. 7: CRUELTY TO CHILDREN IN THE FIRST DEGREE, CT. 8: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIIRD DEGREE, CT. 9: RECKLESS CONDUCT, CT. 10: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
STACY BERNARD PENNYMAN, CT. 1: ROBBERY BY FORCE, CT. 2: CRIMINAL TRESPASS, CT. 3: TERRORISTIC THREATS
WARREN JAMAL PENNYMON, CT. 1: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY, CT. 2: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE,
CT. 3: SPEEDING
DAMAROUS LEONARD PIERCE, CT. 3: CONCEALING DEATH OF ANOTHER
AMBER DENISEAH SMITH, CT. 1: CONCEALING DEATH OF ANOTHER
CHRISTOPHER LAMAR GREEN, CT. 3: CONCEALING DEATH OF ANOTHER
QUINTAVIOUS MARQUIS QUILLER, CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER, CT. 2: GIVING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER
QUINTAVIOUS MARQUIS QUILLER, CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER
ROBERT MARSHALL RAMEY, CT. 1: CHILD MOLESTATION, CT. 2: CHILD MOLESTATION
DOMINIQUE OSHEA RILEY, CT. 1: KIDNAPPING, CT. 3: TERRORISTIC THREATS, CT. 4: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE, CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER, CT. 6: DRIVING UNDER THE INFLUENCE, CT. 7: DRIVING WITHOUT A LICENSE
JERRELL DARIUS RILEY, CT. 1: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE, CT. 4: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
ROBTAVIOUS KEONTA ROSS, CT. 1: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE
THOMAS PAUL SALTER, CT. 1: ESCAPE, CT. 2: OBSTRUCTION OD AN OFFICER
JASON WILLIAM SHANNON, CT. 1: BURGLARY IN THE SECOND DEGREE
RANDY LAMONT SMITH, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE,
CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE
THELMA LYNN SMITH, CT. 1: ARSON IN THE THIRD DEGREE, CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER
TYSON EDWARD SPIVEY, CT. 1: POSSESSION OF COCAINE, CT. 2: ABANDONMENT OF DRUGS IN PUBLIC PLACE, CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY,
CT. 4: OBSTRUCTION OF AN OFFICER, CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER, CT. 7: IMPROPER EQUIPMENT ON BICYCLE
BENJAMIN KYLE SPRAGGINS, CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, CT. 2: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, CT. 4: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
KENNETH LEE TRICE, JR., CT. 1: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN, CT. 2: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
ABIEL VILLA, CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, CT. 3: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE
OMARRION JAMAAL WATSON, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 3: CRIMINAL TRESPASS
ANDREW LEWIS WELLMAKER, CT. 1: THEFT BY TAKING
DARIUS MARTEZ WELLMAKER, CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE, CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, CT. 3: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, CT. 4: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE, CT. 5: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
JAMES BRANDON WILDER, CT. 1: BURGLARY IN THE SECOND DEGREE, CT. 2: THEFT BY TAKING
DEVIN RAYMOND WILLIAMS, CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
THOMAS HENRY WINTERS CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY,
CT. 2: FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, CT. 6: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE, CT. 7: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE, CT. 8: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, CT. 9: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, CT.10: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, CT. 11: DRIVING ON SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED REGISTRATION, CT. 12: DRIVING WITHOUT A LICENSE, CT.13: NO TAG,
CT. 14: VIOLATING INSURANCE REQUIREMENTS FOR MOTORCYCLES, CT. 15: RECKLESS DRIVING
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