UPSON TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN ON NOV 8 BALLOT

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT FROM TAX COMMISSIONER CONCERNING THE PROPOSED INCRERASE TO HOMESTEAD TAX EXEMPTIONS ON THE NOVEMBER 8TH BALLOT. THERE ARE SIX HOMESTEAD TAX EXEMPTIONS ON THE BALLOT WITH A PROPOSED INCREASE TO EACH EXEMPTION BASED ON AGE AND/OR WHETHER A HOMEOWNER IS DISABLED. WE’VE RECEIVED SEVERAL INQUIRIES ASKING IF A VOTER IS ALLOWED TO VOTE ONLY FOR ONE OR FOR ALL SIX EXEMPTIONS. TO CLARIFY: A VOTER IS ALLOWED TO VOTE FOR ALL SIX; EITHER YES OR NO. THESE EXEMPTIONS WILL PROVIDE INCREASED TAX SAVINGS TO ALL HOMEOWNERS WHO QUALIFY
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