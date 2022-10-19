Guilty Pleas Upson Superior Court

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
OCTOBER 19, 2022
1. 21R0310 JAMARCUS T. HARRIS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 15 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 7: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: POSS OF FIREARM DURING CRIME/ATTEMPT CRIME: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $500 FINE.
2. 22R0204 BOBBY N. LANGLEY CT. 1: BURGLARY- 1ST DEGREE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE.
3. 22R0248 BOBBY N. LANGLEY CT. 1: CARRYING A CONCEALED WEAPON: 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT TO CASE #22R0204.
4. 22R0246 JACOB D. DAWSON CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 10 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM. CT. 2 AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSS OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSS OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE: NOLLE PROSEQUI. CT. 6: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: 12 MONTHS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM CONCURRENT TO COUNT 1. CT. 7: DISCHARGE OF A FIREARM UNDER THE INFLUENCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 8: RECKLESS CONDUCT: NOLLE PROSEQUI.
5. 20R0187 KIMBERLY R. SPELL CT. 1: 3 YEARS PROBATION, THE FIRST 30 DAYS TO BE SERVED IN THE COUNTY JAIL; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; STAY AWAY FROM ALL WALMART STORES; $1,000 FINE.
6. 22R0263 JIMMY L. WALDEN CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT- REDUCED-BATTERY: 12 MONTHS PROBATION; COMPLETE ANGER MANAGEMENT CLASS; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
7. 22R0154 MELVIN V. LITTLE CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS PROBATION; STAY AWAY FROM ALL FAMILY DOLLAR STORES; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE; COMPLETE ANGER MANAGEMENT CLASSES.
8. 22R0409 BRYANTE DANIEL CT. 1: OBSTRUCTION OF AN OFFICER: ALFORD PLEA: 5 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
9. 22R0265 LAMARQUEZ D. WALKER CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: 5 YEARS, SERVE 1 YEAR IN THE STATE PENAL SYSTEM; FOLLOWED BY 4 YEARS ON PROBATION; $1,000 FINE. CT. 2: DUI ALCOHOL: COMPLETE DUI SCHOOL; 12 MONTHS PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH COUNT 1; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN THIRD DEGREE: NOLLE PROSEQUI.
10. 22R0163 QUINTRELL D. COLBERT CT. 1: THEFT BY TAKING: BLIND PLEA: 4 YEARS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO CASE NUMBERS 22R0165; 22R0166; 22R0167A; & 19R0516.
11. 22R0165 QUINTRELL D. COLBERT CT. 1: THEFT BY TAKING: 12 MONTHS TO SERVE TO N THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO CASE NUMBERS 22R0163; 22R0166; 22R0167A; AND 19R0516.
12. 22R0166 QUINTRELL D. COLBERT CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO CASE NUMBERS 22R0163; 22R0165; 22R0167A; AND 19R0516.
13. 22R0167A QUINTRELL D. COLBERT CT. 1: THEFT BY TAKING: 1 YEAR PROBATION; TO RUN CONCURRENT TO CASE NUMBERS 22R0163; 22R0165; 22R0166; & 19R0516; BANISHMENT FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
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