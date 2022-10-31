TPD-VANDALS AT GG PARK

THOMASTON POLICE HAVE IDENTIFIED 5 PERSONS INCLUDING A FEMALE FOR $1600 IN VANDALSM AT THE RESTROOMS AT GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK AND ANTICIPATE ARRESTS THIS WEEK. CHIEF INVESTIGATOR MONICA SNIPES SAID ONE OF THE SUSPECTS IS A 17 YEAR OLD AND HE WILL BE CHARGED WITH A FELONY AND OTHER FOUR WILL BE CHARGED IN JUVENILE COURT. POLICE COULD HEAR BANGING IN THE VIDEO AND THE NAMES OF "LOGAN AND DAKOTA " WERE MENTIONED. STALL DIVIDERS WERE KNOCKED DOWN IN THE MEN'S ROOM AND A BABY CHANGING STATION WAS DAMAGED IN THE LADIES ROOM ON OCTOBER 24. ITS ALSO SUSPECTED THEY ARE RESPONSIBLE FOR VANDALISM TO A NEW WATER FOUNDATION UNDER CONSTRUCTION IN THE PARK.
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