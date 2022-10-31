Monday, October 31, 2022

TPD-VANDALS AT GG PARK

 THOMASTON   POLICE  HAVE  IDENTIFIED  5  PERSONS  INCLUDING  A  FEMALE  FOR  $1600  IN  VANDALSM  AT  THE  RESTROOMS  AT  GREATEST  GENERATION  MEMORIAL  PARK  AND  ANTICIPATE  ARRESTS  THIS  WEEK.  CHIEF  INVESTIGATOR  MONICA  SNIPES  SAID  ONE  OF  THE  SUSPECTS  IS  A   17  YEAR  OLD  AND  HE  WILL  BE  CHARGED  WITH   A  FELONY  AND  OTHER FOUR  WILL  BE  CHARGED  IN  JUVENILE  COURT.  POLICE  COULD  HEAR  BANGING  IN  THE  VIDEO  AND  THE  NAMES  OF  "LOGAN  AND  DAKOTA " WERE  MENTIONED.  STALL  DIVIDERS  WERE  KNOCKED  DOWN  IN  THE MEN'S  ROOM  AND  A  BABY  CHANGING  STATION  WAS  DAMAGED  IN  THE  LADIES  ROOM  ON  OCTOBER  24.    ITS  ALSO  SUSPECTED  THEY  ARE  RESPONSIBLE  FOR  VANDALISM  TO  A  NEW  WATER  FOUNDATION  UNDER  CONSTRUCTION  IN  THE  PARK.

Posted by WTGA AM & FM at 11:13 AM

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