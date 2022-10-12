Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER, JR., GJC
OCTOBER 12, 2022
1. 22R0357 - JIMMY E. COMPTON CT. 1: BURGLARY IN THE 2ND DEGREE: ALFORD PLEA, 5 YEARS TO SERVE.
2. 22R0408 - ALEX R. MARS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: CONDITIONAL DISCHARGE PLEA: 3 YEARS, THE FIRST 45 DAYS TO BE SERVED IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
3. 22R0405 - JAMES C. MEDLIN CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: CONDITIONAL DISCHARGE PLEA: 3 YEARS, THE FIRST 45 DAYS TO BE SERVED IN JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI.
4. 20R0316S -CHARLES B. MARTIN CT. 1: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCE AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: 8 YEARS, 3 YEARS TO SERVE, FOLLOWED BY 5 YEARS ON PROBATION; $1,500 FINE. CT. 2: VIOLATION OF RACKETEER INFLUENCE AND CORRUPT ORGANIZATION ACT: NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0406 - MILDRED C. FAULKNER CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: FIRST OFFENDER PLEA; 3 YEARS, THE FIRST 45 DAYS TO BE SERVED IN JAIL, FOLLOQED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS: NOLLE PROSEQUI.
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