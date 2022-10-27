TWO FEMALES INJURED IN THOMASTON PD CHASE

TWO FEMALES WERE TRANSPORTED TO THE E.R. TUESDAY NIGHT BY AMERIPRO EMS FOR INJURIES RECEIVED IN A WRECK ON FIRETOWER ROAD WHILE IN A CHASE OUT 74 WEST WITH THOMASTON POLICE.
ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL, THE DRIVER, 35 YEAR OLD HEATHER PAYNE OF EAST JONES ST. MOLENA, WAS ON DUTY AT MIMBS TAXI SERVICE AND WAS TRANSPORTING A FARE , MARY TURNER, AGE 58 OF 3RD STREET, THOMASTON TO THE E.R. FOR CHEST PAINS WHEN SHE FLED FROM POLICE. THE VEHICLE, A 2014 DODGE JOURNEY, SLID OFF WET PAVEMENT AT 385 FIRETOWER ROAD, HIT A TREE AND FLIPPED UPSIDE DOWN IN THE YARD. MS. PAYNE WHO HAD AN OUTSTANDING FELONY WARRANT IN MERIWETHER COUNTY AND CITY OF THOMASTON WAS LATER TRANSPORTED TO AN OUT OF TOWN TRAUMA CENTER.
THOMASTON'S POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID SPEEDS REACHED 100 MPH DURING THE CHASE .
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