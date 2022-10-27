Thursday, October 27, 2022

TWO FEMALES INJURED IN THOMASTON PD CHASE

 TWO  FEMALES  WERE  TRANSPORTED  TO  THE  E.R.  TUESDAY   NIGHT     BY  AMERIPRO  EMS   FOR  INJURIES  RECEIVED  IN  A  WRECK  ON  FIRETOWER  ROAD  WHILE  IN  A  CHASE    OUT   74  WEST    WITH    THOMASTON  POLICE.


  ACCORDING  TO  POST    26  GA.  STATE  PATROL,  THE  DRIVER, 35  YEAR  OLD  HEATHER PAYNE  OF  EAST  JONES  ST.  MOLENA,    WAS  ON  DUTY  AT  MIMBS  TAXI  SERVICE  AND     WAS  TRANSPORTING    A  FARE ,  MARY  TURNER,  AGE 58   OF   3RD  STREET,  THOMASTON  TO  THE  E.R.  FOR  CHEST  PAINS  WHEN  SHE  FLED  FROM  POLICE.      THE    VEHICLE,  A  2014  DODGE   JOURNEY,  SLID OFF  WET PAVEMENT     AT  385  FIRETOWER  ROAD,  HIT  A  TREE  AND  FLIPPED  UPSIDE  DOWN  IN   THE   YARD. MS.  PAYNE  WHO  HAD  AN   OUTSTANDING  FELONY  WARRANT    IN  MERIWETHER  COUNTY  AND   CITY  OF  THOMASTON    WAS  LATER  TRANSPORTED  TO  AN  OUT  OF  TOWN  TRAUMA  CENTER.


THOMASTON'S  POLICE  CHIEF MIKE  RICHARDSON   SAID  SPEEDS  REACHED  100 MPH  DURING  THE  CHASE .

Posted by WTGA AM & FM at 4:07 PM

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