Thursday, October 13, 2022

HOUSE FIRE IN THOMASTON

 THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  DISPATCHED  TO  A  HOUSE  FIRE    THURSDAY   11;30AM  AT   414  EAST  LEE  STREET.    FIRE  CAPTAIN JEREMY  WALKER  TOLD    101  NEWS,  THE  RESIDENCE   OF  THE  ANTHONY  BLOODSER  FAMILY  HAD  DAMAGE  TO  THE  FRONT  PORCH,  THE  LIVING  ROOM,  AND  THE  ROOF.  FAMILY   MEMBERS WERE  AT  HOME,  WHEN  THE  FIRE  APPARENTLY  STARTED  FROM  AN  ELECTRICAL  OUTLET  FOR  A  FAN  ON   THE  FRONT  PORCH.


THE  HOUSE  WILL  NEED  REPAIR  BEFORE  THE  FAMILY  CAN  STAY  THERE--CAPTAIN  WALKER  TOLD  US.  NORTHSIDE  AND  ROCK  HILL  FIRE  DEPARTMENT  UNITS  STOOD-BY  FOR  OTHER  CALLS  WHILE  THE  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  WAS  AT  THE  SCENE.

Posted by WTGA AM & FM at 3:57 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)