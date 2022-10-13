HOUSE FIRE IN THOMASTON

THOMASTON FIRE DEPARTMENT DISPATCHED TO A HOUSE FIRE THURSDAY 11;30AM AT 414 EAST LEE STREET. FIRE CAPTAIN JEREMY WALKER TOLD 101 NEWS, THE RESIDENCE OF THE ANTHONY BLOODSER FAMILY HAD DAMAGE TO THE FRONT PORCH, THE LIVING ROOM, AND THE ROOF. FAMILY MEMBERS WERE AT HOME, WHEN THE FIRE APPARENTLY STARTED FROM AN ELECTRICAL OUTLET FOR A FAN ON THE FRONT PORCH.
THE HOUSE WILL NEED REPAIR BEFORE THE FAMILY CAN STAY THERE--CAPTAIN WALKER TOLD US. NORTHSIDE AND ROCK HILL FIRE DEPARTMENT UNITS STOOD-BY FOR OTHER CALLS WHILE THE THOMASTON FIRE DEPARTMENT WAS AT THE SCENE.
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