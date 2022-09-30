PIKE COUNTY TRUE BILLS

SEPTEMBER 29, 2022
THE HONORABLE BEN MILLER, JR, PRESIDING
BENSON TREYCE JONES - CT 1. SERIOUS INJURY BY VEHICLE CT 2. *SPECIAL PRESENTMENT* SERIOUS INJURY BY VEHICLE CT 3. *SPECIAL PRESENTMENT* SERIOUS INJURY BY VEHICHLE CT 4. SERIOUS INJURY BY VEHICLE CT 5. *SPECIAL PRESENTMENT* SERIOUS INJURY BY VEHICLE CT 6. *SPECIAL PRESENTMENT* SERIOUS INJURY BY VEHICLE CT 7. DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (COMBINED INFLUENCE DRUGS) CT 8. *SPECIAL PRESENTMENT* DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (DRUGS) CT 9. *SPECIAL PRESENTMENT* RECKLESS DRIVING CT 10. FAILURE TO MAINTAIN LANE CT 11. INTERFERENCE WITH CUSTODY
JAMARIUS JAROD SEARCY - CT 1. FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER CT 2. RECKLESS DRIVING CT 3. DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED CT 4. FAILURE TO MAINTAIN LANE CT 5. DRIVING ON WRONG SIDE OF ROADWAY CT 6. FAILURE TO MAINTAIN BRAKE LIGHTS IN GOOD WORKING CONDITION CT 7. POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN AN OUNCE
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