Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J MILLER, JR., GJC
AUGUST 31, 2022
1. 22R0233 DILLON NEAL COOGLER CT. 1: AGGRAVATED STALKING: ALFORD PLEA- FIRST OFFENDER- 5 YEARS PROBATION; SERVE 9 MONTHS; $500 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: BATTERY: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: BATTERY- FAMILY VIOLENCE: ALFORD PLEA- FIRST OFFENDER- 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $250 FINE. CT. 4: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT. 5: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE: ALFORD PLEA- FIRST OFFNEDER-12 MONTH PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $250 FINE.
2. 22R0234 DILLON NEAL COOGLER CT. 1: FALSE IMPRISONMENT: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: ALFORD PLEA- FIRST OFFENDER- 12 MONTHS PROBATION; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE; $250 FINE. CT. 3: CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE: ALFORD PLEA- FIRST OFFENDER- 12 MONTHS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 2; $250 FINE.
3. 22R0232 CLIFFORD B. MONTGOMERY CT. 1: CRIMINAL TRESPASS: 6 MONTHS TO SERVE.
4. 22R0299 VICTORIA K. CHEEK CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULED 1 CONTROLLED SUBSTANCE: CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 2: POSSESSION OF A SCHEDULED II CONTROLLED SUBSTANCE: CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 3: POSSESSION OF A SCHEDULED IV CONTROLLED SUBSTANCE: NOLLE PROSEQUI.
5. 22R0318 ANDREW K. LANE CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
6. 22R0317 DONALD M. DUNSON CT. 1: POSSESSION OF MARIJUANA: 10 YEARS PROBATION; SERVE 120 DAYS IN JAIL; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,500 FINE. CT. 2: POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE: NOLLE PROSEQUI. CT. 4: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE: 3 YEARS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 1; $500 FINE. CT. 5: FAILURE TO CARRY LICENSE: NOLLE PROSEQUI.
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