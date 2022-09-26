Monday, September 26, 2022

SHERIFF KILGORE; 3 ARRESTS AT U-L HOMECOMING GAME

 UPSON  COUNTY  SHERIFF   DAN  KILGORE  REPORTS  TWO  INCIDENTS   RESULTING  IN   3  ARRESTS  AT  THE  U-L  HOMECOMING  GAME  FRIDAY  NIGHT  AT  MATTEWS  FIELD.


A  MALE  SUBJECT  WHO  HAD  A  9  MILLIMETER  HANDGUN  IN  A  SHOULDER  BAG  WAS  CHARGED  WITH  HAVING  A  FIREARM  ON  SCHOOL  PROPERTY,   20  YEAR OLD  KYRESE   CALDWELL  OF  GA.  AVE.


   SHERIFF  KILGORE  SAID   TWO  PERSONS   ARRESTED  FOR  AN  INCIDENT  INVOLVING  A   FEMALE   JUVENILE  STUDENT  AT  THE  ALTERNATIVE  SCHOOL ,   ESCORTED  OUT  OF  THE  GATE,  AS  SUCH  STUDENTS  CAN'T  ATTEND  SCHOOL  FUNCTIONS.  A  14  YEAR OLD  FEMALE   JUVENILE   FRIEND  TOOK  EXCEPTION  TO  THE  DEPUTIES  ACTION  AND  STARTED  A  RUCKUS  SLUGGING  DEPUTY RIDGE  O,NEAL   THREE  TIMES  IN  THE  FACE  AND  GOING  TO  THE  GROUND  WITH  HIM.  AN  ADULT  FEMALE,  32  YEAR  OLD  SAMATHA   MILTON  OF  COBBOWN  ROAD   INTERFERED  IN  THE  ARREST    AND  SHE  WAS   ALSO  CHARGED.  BOTH    CITED  FOR    FELONY  OBSTRUCTION  AND  DISORDERLY  CONDUCT.  THE  FEMALE  JUVENILE  WILL  BE  ON  THE  JUVENILE  COURT  CALENDAR.


DEPUTY  O'NEAL  WAS  TREATED    AT  THE  SCENE   FOR  ABRASIONS   INCLUDING  TO  THE  ARMS     BY  EMS

Posted by WTGA AM & FM at 3:27 PM

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