Thursday, September 29, 2022

PIKE CO PROPOSED TAX INCREASE

 IN  PIKE COUNTY  8  CITIZENS  TOTAL  SPOKE  AGAINST  A  PROPOSED  NEAR    17%  PROPERTY  TAX  INCREASE  AT  TWO  MEETINGS  WEDNESDAY--3  IN  A  MORNING   HEARING   AND  5  IN  THE  EVENING.  COUNTY  MANAGER  BRANDON  ROGERS  SAID  THE  BOARD  WILL  SET  THE  TAX  MILLAGE  RATE  AT  A  MEETING  OCT.  5TH  AT  6PM.   AFTER  HEARING  FROM  THE  PUBLIC,  WEDNESDAY,  COUNTY  MANAGER  ROGERS  TOLD   101  NEWS,  THE  COMMISSIONERS  ASKED  HIM  TO  GO  BACK  AND  WORK  ON  REDUCING  THE  AMOUNT  OF  THE  TAX  INCREASE,  TO  FIND  SOME  MIDDLE  GROUND  ON  THE  PROPOSAL.  THE COUNTY  MANAGER   TOLD  US   THAT   WILL  BE    A   CHALLENGE,  IT   MEANS    SOME  PROJECTS  WILL  HAVE  TO  BE  DELAYED  AND  PUT  ON  HOLD--AND  WILL  REQUIRE  SOME  CREATIVE  THINKING. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:26 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)