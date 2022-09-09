Friday, September 9, 2022

ALBANY POLICE ARREST SUSPECTED THOMASTON CAR THIEF

 THOMASTON  POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  SAID  ALBANY  POLICE  ARRESTED  A  SUSPECT  IN  A  THOMASTON  CAR  THEFT  CASE   AFTER  A  CHASE.  TWO  SUBJECTS  WERE  IN  A  STOLEN  CHEVY  EQUINOX  FROM  ALABAMA,  A  CAR  THAT  SURFACED  IN  THOMASTON  EARLY  TUESDAY  THAT  RESULTED  7  CAR  BREAK-INS  AND  A  STOLEN  NISSAN  IN  THE  DELUXE  CIRCLE,  G. STREET  AREA.  TWO  MEN  FLED  THE  VEHICLE IN  ALBANY  AND  ONE OF  THEM,  A  WHITE  MALE WAS  ARRESTED. TPD  SENT  A  DETECTIVE  TO  ALBANY  TO  INTERVIEW  HIM.  CHIEF  RICHARDSON  SAID  4  SUBJECTS  WERE  SEEN  ON  SECURITY  VIDEO  AT  SOUTHSIDE  PB  EARLY   TUESDAY, WEARING  MASKS  AND  GLOVES. THEY  REPORTEDLY  ALSO  BROKE  IN  SEVERAL  CARS  IN  BUTLER,  ELLAVILLE,  AND  AMERICUS  ON  U.S.  19. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:16 AM

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