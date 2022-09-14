THOMASTON-UPSON BOE ACTION TUESDAY

AT THE REGULAR SEPTEMBER MEEETING TUESDAY, THE THOMASTON-UPSON BOARD OF EDUCATION ANNOUNCED A WORKSHOP ON ATHLETIC FACILITIES, THURSDAY, SEPTEMBER 22ND AT 6;30PM--UPGRADES FROM MIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL.
PUBLIC INVITED TO THE GROUND BREAKING FOR THE NEW AG CENTER AT THE HIGH SCHOOL FRIDAY MORNING AT 9AM WITH A PROJECTED COMPLETION DATE OF JUNE 2023.
THE BOARD MOVED $2 MILLION FROM FUND BALANCE TO THE GENERAL FUND FOR SAFETY UPGRADES AT ALL SCHOOLS, CLASSROOM IMPROVEMENTS AND UPGRADES TO SILVERTOWN BALL PARK.
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