Wednesday, September 14, 2022

THOMASTON-UPSON BOE ACTION TUESDAY

 AT  THE  REGULAR  SEPTEMBER MEEETING  TUESDAY,  THE   THOMASTON-UPSON  BOARD OF  EDUCATION  ANNOUNCED A  WORKSHOP  ON  ATHLETIC  FACILITIES,  THURSDAY,  SEPTEMBER  22ND  AT  6;30PM--UPGRADES  FROM  MIDDLE  SCHOOL  AND  HIGH  SCHOOL.


PUBLIC  INVITED  TO  THE     GROUND  BREAKING  FOR  THE NEW  AG  CENTER  AT  THE  HIGH  SCHOOL  FRIDAY  MORNING  AT  9AM  WITH  A  PROJECTED  COMPLETION  DATE OF  JUNE  2023.


THE  BOARD  MOVED  $2  MILLION  FROM  FUND  BALANCE  TO  THE  GENERAL  FUND  FOR  SAFETY  UPGRADES  AT   ALL  SCHOOLS,  CLASSROOM  IMPROVEMENTS  AND  UPGRADES  TO  SILVERTOWN  BALL  PARK. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:31 PM

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