UPSON SHERIFF KILGORE AND D.A. COKER ON NATIONAL TV

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE AND GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER ARE INTERVIEWED IN A DISCOVERY CHANNEL TV PROGRAM CALLED DEADLY WOMEN WITHOUT MERCY. IT INVOLVES A MURDER CASE FROM MARCH 2017 AND THE OFFENDER—RUBY KATE COURSEY OF THOMASTON IS SERVING LIFE IN PRISON FOR LEAVING HER EX-BOY FRIEND TROY JOHNSON, AGE 33 OF FT. VALLEY IN A WOODED AREA OFF TRUNE MILL ROAD—WHERE HE DIED OF EXPOSURE.
JOHNSON—WHO WAS WHEELCHAIR BOUND FROM A GUNSHOT WOUND WHEN HE WAS 11 YEARS OF AGE, WAS APPARENTLY PUSHED OUT OF THE CAR AND LEFT WITHOUT A COAT.
CHECK LOCAL LISTINGS FOR THE TIME OF THE PROGRAM—AIRING ON CHARTER CABLE CHANNEL 771, DISH NETWORK CHANNEL 192 AND DIRECT TV CHANNEL 285.
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