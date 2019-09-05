GUILTY PLEA IN UPSON MURDER CASE

ACCORDING TO GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER A GUILTY PLEA IN UPSON SUPERIOR COURT THURSDAY IN AN APRIL 2019 MURDER CASE.
JACKIE LEE REYNOLDS, AGE 22 WAS CHARGED WITH THE SHOOTING DEATH OF 25-YEAR OLD KYLE JAMES SPRAGGINS, APRIL 10TH, 2019 AT 1748 HENDRICKS CHURCH ROAD. REYNOLDS ENTERED A PLEA TO A LESSER CHARGE OF VOLUNTARY MANSLAUGHTER PLUS POSSESSION OF A WEAPON IN THE COMMISSION OF A CRIME AND REYNOLDS WAS SENTENCED TO 25 YEARS TO SERVE IN PRISON BY JUDGE FLETCHER SAMS.
DISTRICT ATTORNEY COKER SAID THE REDUCED CHARGE WAS AGREED TO AFTER CONSULTING WITH THE VICTIM'S FAMILY AND LAW ENFORCEMENT.
THE D.A. TOLD 101 NEWS REYNOLDS AND SPRAGGINS HAD BEEN ARGUING OVER METH AND THE 9 MILLIMETER HANDGUN MOST OF THE DAY WHEN REYNOLDS SHOT SPRAGGINS ONCE IN THE FACE.
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