TWO CONVICTS WHO ESCAPED ENTER PLEAS

ACCORDING TO GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER--TWO STATE CONVICTS FROM SPALDING COUNTY C.I. —WHO ESCAPED WHILE WORKING A CLEAN-UP DETAIL AT THE CITY OF THOMASTON BARN ON VETERANS DRIVE ENTERED GUILTY PLEAS THURSDAY IN UPSON SUPERIOR COURT.
ZACK RAPLEY AND JOHN OWENBY WERE SENTENCED TO 5 YEARS TO SERVE IN PRISON CONSECUTIVE TO THEIR CURRENT SENTENCES BY JUDGE FLETCHER SAMS.
THE TWO INMATES STOLE A CITY OF THOMASTON PICK-UP WITH THE KEYS IN IT NEAR THE ARMORY AND DROVE TO DALTON, WHERE ONE OF THEM HAD FAMILY.
THEY WERE ARRESTED BY WHITFIELD COUNTY S.O. AFTER A STATE WIDE LOOKOUT WAS POSTED.
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