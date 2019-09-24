STOLEN FUNERAL HOME TRUCK LOCATED IN PIKE CO.

A JACKSON FUNERAL HOME TRUCK STOLEN LAST WEEK WAS LOCATED ON A DIRT ROAD IN NORTHERN PIKE COUNTY SUNDAY MORNING.
CRIMINAL WARRANTS HAVE BEEN ISSUED FOR THE SUSPECT BRIAN HITE, AGE 48 OF GRIFFIN WHO AT LAST REPORT WAS STILL AT LARGE.
JACKSON POLICE SAID THE F-550 TRUCK WAS STOLEN SEPT. 19TH—A TRUCK WITH A BOOM ARM USED TO PLACE MONUMENTS.
THE TRUCK WAS SITED IN SPALDING COUNTY SATURDAY AND A CHASE ENSUED INTO PIKE COUNTY WHERE DEPUTIES LOST SIGHT OF IT— BUT A SPALDING COUNTY LIEUTENANT LOCATED IT SUNDAY.
No comments:
Post a Comment