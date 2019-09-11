UPDATE; ACCIDENT AT T-U GOVT. COMPLEX FRIDAY

A SENIOR CITIZEN INJURED IN AN ACCIDENT AT THE THOMASTON-UPSON GOVERNMENT COMPLEX DRIVE-THRU LAST FRIDAY, DIED TUESDAY AT A MACON HOSPITAL.
ACCORDING TO THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON, 85 YEAR OLD BETTY JO BARFIELD ALLEN OF 4TH AVE. WAS LIFE FLIGHTED TO MACON AFTER SHE WAS FOUND UNCONSCIOUS IN A 2005 LEXUS SUV.
THE POLICE REPORT SAID MS. ALLEN WAS ATTEMPTING TO PAY A UTILITY BILL AND DROPPED THE PAYMENT TUBE AND OPENED THE CAR DOOR TO RETRIEVE IT—TOOK HER FOOT OFF THE BRAKE AND THE SUV ROLLED FOWARD—AND AS A RESULT, HALF HER BODY WAS WEDGED BETWEEN THE DOOR OF THE VEHICLE AND SHE HIT HER HEAD SEVERAL TIMES ON THE GUARD RAILS.
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