Wednesday, September 11, 2019

UPDATE; ACCIDENT AT T-U GOVT. COMPLEX FRIDAY

A SENIOR CITIZEN INJURED IN AN ACCIDENT AT THE THOMASTON-UPSON GOVERNMENT COMPLEX DRIVE-THRU LAST FRIDAY, DIED TUESDAY AT A MACON HOSPITAL.

ACCORDING TO THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON, 85 YEAR OLD BETTY JO BARFIELD ALLEN OF 4TH AVE. WAS LIFE FLIGHTED TO MACON AFTER SHE WAS FOUND UNCONSCIOUS IN A 2005 LEXUS SUV.

THE POLICE REPORT SAID MS. ALLEN WAS ATTEMPTING TO PAY A UTILITY BILL AND DROPPED THE PAYMENT TUBE AND OPENED THE CAR DOOR TO RETRIEVE IT—TOOK HER FOOT OFF THE BRAKE AND THE SUV ROLLED FOWARD—AND AS A RESULT, HALF HER BODY WAS WEDGED BETWEEN THE DOOR OF THE VEHICLE AND SHE HIT HER HEAD SEVERAL TIMES ON THE GUARD RAILS.


Posted by WTGA AM & FM at 5:07 PM

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