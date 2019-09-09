THOMASTON POLICE, FIRE AND EMS DISPATCHED TO AN ACCIDENT AT UL PRE-K ON EAST LEE WHILE SCHOOL WAS LETTING OUT MONDAY AFTERNOON.
LT. BRIAN HAMMOCK OF THOMASTON P.D. TOLD 101 NEWS AN ELDERLY FEMALE MOTORIST WITH A MEDICAL CONDITION WAS PULLING INTO THE PARKING LOT TO PICK-UP A CHILD AND WAS STRICKEN ILL AND RAN INTO THE FENCE AT THE PLAYGROUND.
NO CHILDREN WERE ON THE PLAYGROUND AND THE MOTORIST WAS TRANSPORTED BY HER DAUGHTER FOR MEDICAL TREATMENT. NO OTHER INJURIES.
MINOR FRONT END DAMAGE TO THE VEHICLE AND A SECTION OF THE FENCE WAS KNOCKED DOWN -- LT. HAMMOCK TOLD US.
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