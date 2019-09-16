BURGLARY FIRST BAPTIST CHURCH OF THOMASTON

THOMASTON POLICE ARRESTED A MAN WEARING A REFLECTIVE VEST INSIDE THE FIRST BAPTIST CHURCH, FRIDAY. HE TOLD POLICE HE HAD PERMISSION TO BE IN THE CHURCH AT NIGHT TO MOVE THINGS AROUND.
THE SUSPECT—ZACKERY JAMES MELTON WAS CHARGED WITH BURGLARY AND SIMPLE BATTERY. THEY WERE SIGNS HE HAD BEEN RUMMAGING THROUGH SOME ITEMS. THE REPORT SAID HE HUGGED A FEMALE CHURCH MEMBER AT THE ELEVATOR, WAS WEARING A CHURCH MEMBERS SHOES, AND WROTE HIS NAME ON SOME POSTERS IN THE CHILDRENS AREA. NO WORD ON HOW HE GOT IN THE CHURCH.
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