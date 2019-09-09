UNWANTED VISITOR ARRESTED BY UPSON S.O.

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A SUSPECT WAS ARRESTED FOR CRIMINAL TRESPASS AFTER HE WALKED INTO TWO HOUSES ON BONANZA DRIVE, MONDAY MORNING.
29 YEAR OLD JUSTIN ALLISON OF 19 NORTH—SUSPECTED OF BEING HIGH ON DRUGS -- WALKED INTO A HOUSE WHERE THE COUPLE WAS PREPARING TO LEAVE AND TAKE THEIR CHILDREN TO SCHOOL.
THE MAN OF THE HOUSE GRABBED A HAMMER AND CHASED ALLISON OUTSIDE.
THEN, ALLISON WENT NEXT DOOR AND WALKED-IN AND THE MALE OCCUPANT PULLED A PISTOL ON HIM AND CALLED FOR DEPUTIES.
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