SHOTS FIRED AT PIKE CO DEPUTIES

THREE SUSPECTS WERE ARRESTED BY THE PIKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE AFTER THEY ANSWERED A CALL EARLY FRIDAY ON THIRD STREET IN CONCORD AND MULTIPLE SHOTS WERE FIRED AT DEPUTIES.
NO ONE WAS HURT BUT 6 SHELL CASINGS WERE FOUND. A LARGE GATHERING OF INDIVIDUALS YELLED OBSCENITIES AT DEPUTIES WHEN THEY ARRIVED.
THOSE ARRESTED; 37 YEAR OLD CHRISOPHER WELLMAKER OF 165 OWENS STREET FOR POSSESSION SCHEDULE DRUGS AND DISORDERLY CONDUCT.
ANTOINE WELLMAKER, 34 OF THE SAME ADDRESS FOR OBSTRUCTION AND DISORDERLY
23 YEAR OLD BRANDON GILBERT VIOLATION OF PROBATION AND INTENT TO DISTRIBUTE SCHEDULE DRUGS—A PRIOR ARREST FOR ARMED ROBBERY.
ANY ONE WITH INFORMATION ABOUT THE CASE, CONTACT PIKE CO. S.O. AND YOUR NAME WILL REMAIN ANONYMOUS.
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