TWO ACCIDENTS WITH INJURIES CITY OF THOMASTON FRIDAY

TWO ACCIDENTS IN THE CITY OF THOMASTON, FRIDAY AFTERNOON WITH ONE DRIVER WHO HIT A HOUSE—LIFE FLGHTED TO MACON.
ACCORDING TO POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON, A BLACK MALE MOTORIST LOST CONTROL OF HIS VEHICLE IN THE 900 BLOCK OF SOUTH CHURCH STREET, HIT AN EMBANKMENT AND WAS EJECTED—BUT HIS CAR CONTINUED-ON AND HIT THE LIVING ROOM/BEDROOM AREA OF THE HOUSE CAUSING SIGNIFICANT DAMAGE.
THE P.D. TURNED THE ACCIDENT INVESTIGATION OVER TO [POST 26 GA. STATE PATROL.
LATER ON EAST WALKER STREET NEAR HANDI-MART, A FEMALE MOTORIST EXPERIENCED POWER STEERING LOCK-UP ON HER CAR— LOST CONTROL AND HIT A UTILITY POLE AND OVERTURNED.
SHE WAS TRANSPORTED TO THE E.R. BY EMS. WITH BUMPS AND BRUISES—THE CHIEF TOLD 101 NEWS.
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