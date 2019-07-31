JUVENILE HEARING CONTINUED ON TEEN SHOOTER

ACCORDING TO GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BEN COKER—A TRANSFER HEARING IN SPALDING COUNTY JUVENILE COURT WAS CONTINUED WEDNESDAY AFTER THE PUBLIC DEFENDER'S OFFICE ASKED FOR MORE TIME TO SECURE MEDICAL RECORDS OF THE 16 YEAR OLD FEMALE JUVENILE CHARGED WITH SHOOTING HER MOTHER—SPALDING COUNTY DEPUTY AMANDA MOORE.
A TRANSFER HEARING IS A HEARING TO DETERMINE IF THE DEFENDANT WILL BE TRIED AS AN ADULT.
DEPUTY MOORE WAS SHOT ONCE JUNE 12TH AT HER RESIDENCE ON ETHERIDGE MILL IN GRIFFIN AND HER DAUGHTER WAS TAKEN INTO CUSTODY A SHORT WHILE LATER WALKING AWAY FROM THE RESIDENCE.
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