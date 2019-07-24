CITY OF GRIFFIN $800,000 LOSS

AT TUESDAY'S MEETING--GRIFFIN CITY MANAGER KENNY SMITH UPDATED THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FBI INVESTIGATION INTO THE LOSS OF $800,000 BY COMPUTER HACKING.
THE FIRST INCIDENT OCCURRED JUNE 21ST FOR OVER $581,000 AND THE 2ND INCIDENT JUNE 26TH FOR $221,000.
P.F. MOON A COMPANY THE CITY USES FOR WATER TREATMENT FACILITIES SENT AN E-MAIL TO THE FINANCE DEPARTMENT REQUESTING AN ACCOUNT CHANGE AND NEEDED TO UPDATE INFORMATION—AND CITY HALL SAID EVERYTHING LOOKED ON THE UP AND UP.
THE FRAUD WAS FOUND AFTER THE EMAIL ADDRESSES USED FOR THE TWO TRANSACTIONS WAS NOT THE CORRECT E-MAIL.
THE CITY MANAGER SAID LITTLE ELSE CAN BE REVEALED BUT THERE ARE INDICATIONS FROM SUN TRUST BANK IT CAN RETRIEVE THE MONEY IN THE NEXT FEW DAYS.
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