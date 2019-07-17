THOMASTON/UPSON CITY AND CO. APPROVE LIBRARY BUDGET

AT A JOINT MEETING TUESDAY AND THOMASTON MAYOR AND COUNCIL AND UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED THE JOINT PROJECTS FY 2020 BUDGET FOR THE PINE MOUNTAIN REGIONAL LIBRARY--$185,700 A SMALL DECREASE OVER THE PREVIOUS YEAR.
THE TWO BODIES TABLED THE BUDGET FOR THE GILMORE CENTER FROM THE MCINTOSH TRAIL COMMUNITY SERVICE BOARD—STATING THEY NEED MORE INFORMATION.
THE REQUEST IS FOR $121,000 AND INCREASE OF JUST OVER $8000.
$56,000 FOR SALARIES, $27,000 FOR BENEFITS, $30,000 FOR COMMUNITY ACTIVITIES FOR CLIENTS.
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