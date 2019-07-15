CAR HIT A HOUSE FRIDAY ON SOUTH CHURCH ST-THOMASTON

POST 26 GA. STATE PATROL INVESTIGATED AN ACCIDENT ON SOUTH CHURCH STREET IN THE CITY OF THOMASTON, FRIDAY---A MOTORIST LIFE FLIGHTED TO MACON AFTER HIS VEHICLE HIT A HOUSE .
56 YEAR OLD GEORGE CRAFTER OF PRATER STREET—THOMASTON WAS DRIVING A 2001` TOYOTA SEQUOIA THAT LEFT THE ROADWAY, HIT AN EMBANKMENT AND HE WAS EJECTED.
THE VEHICLE CONTINUED-ON AND HIT THE FRONT OF THE HOUSE AT 904 SOUTH CHURCH—THE RESIDENCE OF LORETTA WEAVER. DAMAGE TO THE LIVING ROOM/BEDROOM AREA OF THE HOUSE. THOMASTON POLICE AND FIRE ALSO RESPONDED.
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