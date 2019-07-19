South Metro's News Leader
Friday, July 19, 2019
BAD WRECK IN GRIFFIN FRIDAY AM
MULTI-VEHICLE ACCIDENT WITH MULTIPLE INJURIES SHORTLY BEFORE 8AM FRIDAY MORNING IN GRIFFIN, JUST SOUTH OF CHRONIC AUTOMOTIVE IN THE SOUTHBOUND LANES OF THE NORTH EXPRESSWAY. TRAFFIC WAS DELAYED FOR A TIME.
THE ACCIDENT IS UNDER INVESTIGATION.
Posted by
WTGA AM & FM
at
11:46 AM
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