GBI INVESTIGATING GRIFFIN MAN SHOT FOR SHOPLIFTING

THE GBI IS INVESTIGATING AN OFFICER INVOLVED SHOOTING AFTER A SHOPLIFTING INCIDENT AT HOME DEPOT IN RIVERDALE WITH A GRIFFIN MAN THE SUSPECT HOSPITALIZED.
42 YEAR OLD TERRY BRADSHAW OF SPALDING COUNTY WAS CONFRONTED BY POLICE AND THERE WAS A PHYSICAL ALTERCATION AND HE BROKE AWAY AND JUMPED IN HIS TRUCK AND AN OFFICER FIRED AND STRUCK BRADSHAW—WHO IS IN CRITICAL CONDITION AT ATLANTA MEDICAL CENTER. A FEMALE PASSENGER IN THE BULLET-RIDDLED TRUCK WAS QUESTIONED BY OFFICERS.
TWO RIVERDALE POLICE OFFICERS SUFFERED MINOR INJURIES IN THE INCIDENT.
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