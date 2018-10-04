UPSON CO. FIRE FATALITY

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE A MOLENA MAN DIED IN A HOUSE FIRE EARLY THURSDAY AT 278 THUNDERING SPRINGS ROAD.
THE BODY OF THE VICTIM, 62 YEAR OLD JAMES MORELAND STRICKLAND WAS FOUND AT THE REAR OF THE HOUSE NEAR A DOORWAY. MR. STRICKLAND LIVED ALONE , ACCORDING TO THE SHERIFF.
FIRE DEPARTMENTS FROM UPSON COUNTY AND PIKE COUNTY RESPONDED TO A FULLY INVOLVED FIRE AT 6;30AM THURSDAY, THE RESIDENCE WAS REDUCED TO RUBBLE.
SHERIFF KILGORE SAID THE BODY WAS SENT TO THE GBI CRIME LAB FOR AUTOPSY AND THE STATE FIRE MARSHALL'S OFFICE WILL INVESTIGATE THE CAUSE.
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