PROBLEMS FRIDAY WITH GA. DRIVER SERVICES SYSTEM

THE GA. DEPARTMENT OF DRIVER SERVICES HAD A SYSTEM PROBLEM FRIDAY AND COULD NOT ISSUE DRIVERS LICENSES . SGT. MAURICE RAINES POST COMMANDER LAGRANGE GSP SAID THOMASTON DDS WILL BE CLOSED UNTIL TUESDAY , BUT GRIFFIN, NEWNAN, AND FAYETTEVILLE , WARNER ROBINS AND PERRY WILL BE OPEN 8 TO NOON SATURDAY AND 8 TO 1 MONDAY—BUT NO ROAD TESTS SATURDAY AND YOU MUST HAVE A RESERVATION TO HAVE A ROAD TEST MONDAY—WHICH IS A HOLIDAY—COLUMBUS DAY—BUT THOSE OFFICES WILL BE OPEN TO ACCOMIDATE DRIVERS LICENSE CUSTOMERS.
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