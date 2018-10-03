DR. EARL STEWERT JR. RECOGNIZED BY GA. TREND

THOMASTON INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN DR. EARL STEWERT JR. AGE 31 IS RECOGNIZED IN THE LATEST ISSUE OF GA. TREND MAGAZINE AS ONE OF THE 2018 40 GEORGIANS UNDER 40 NOMINATED FOR THEIR CAREER ACHIEVEMENTS AND POSITIVE INFLUENCE ON THE LIVES OF OTHERS.
ACCORDING TO GA. TREND , IN HIS PRACTICE IN THOMASTON DR. STEWERT IS HELPING RESPOND TO THE OPIOID CRISIS, STARTING A TREATMENT PROGRAM WITH MORE THAN 20 PATIENTS ENROLLED AND HIS DR. EARL STEWERT JR. FAMILY FOUNDATION PROVIDES SCHOLARSHIPS TO DESERVING COLLEGE-BOUND AFRICAN-AMERICAN STUDENTS.
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