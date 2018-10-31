SMASH AND GRAB BURGLARY AT MIKE'S MARKET, A. ST.

THOMASTON POLICE DEPARTMENT LOOKING FOR THE PUBLIC'S HELP IN CATCHING FOUR BURGLARS AFTER A SMASH AND GRAB THEFT EARLY WEDNESDAY AT MIKE'S MARKET—213 A. STREET.
ACCORDING TO SGT. BRIAN HAMMOCK--$6200 IN CASH, COINS, LOTTERY TICKETS AND CIGARETTES MISSING AFTER FOUR SUBJECTS WERE CAUGHT ON SECURITY VIDEO BREAKING THE FRONT WINDOW WITH A CONCRETE YARD DECORATION AROUND 1;30AM. THEY WERE WEARING HOODIES, FACE COVERINGS AND GLOVES.
A CUSTOMER NOTICED THE STORE'S DAMAGE JUST BEFORE OPENING TIME WEDNESDAY MORNING. ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE CRIME CALL SGT. HAMMOCK AT 770-550-1409.
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