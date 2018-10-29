MAJOR DRUG ARRESTS IN SPALDING COUNTY

SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX HAS RELEASED THE NAMES OF 32 SUSPECTS AFTER A TWO MONTH-LONG INVESTIGATION INTO DRUG AND GANG ACTIVITY THAT STRETCHED ALL THE WAY TO WEST VIRGINIA.
THE SHERIFF SAID THREE DEATHS FROM DRUG OVERDOSES SPARKED THE ARRESTS, MOST SUSPECTS FROM GRIFFIN BUT ONE FROM PIKE COUNTY AND TWO FROM LAMAR COUNTY.
DAVID COLLIS, AGE 43 OF HIGHWAY 109 MOLENA BOOKED FOR POSSESSION METH AND POSSESSION DRUG OBJECTS
PATRICIA LOVE, AGE 37 OF GROVE STREET BARNESVILLE CHARGED WITH POSSESSION METH AND MARIJUANA.
TIMOTHY SCOTT, AGE 35 OF GROVE STREET BARNESVILLE BOOKED FOR POSSESSION METH.
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