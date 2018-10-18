Thursday, October 18, 2018

TWO SCHOOL SUPERINTENDENT'S HONORED

AT THE GA. SCHOOL SUPERINTENDENT'S ASSOCIATION 2018 FALL BOOTSTRAP CONFERENCE IN ATHENS—TWO FROM THIS PART OF GA. ARE NOMINATED FOR GA. SUPERINTENDENT OF THE YEAR.--TO BE ANNOUNCED IN DECEMBER.

DR. MICHAEL DUNCAN, SUPERINTENDENT OF THE PIKE COUNTY SCHOOLS AND DR. CURTIS JONES BIBB COUNTY SCHOOL SUPERINTENDENT , AND FORMER SUPERINTENDENT OF THE GRIFFIN-SPALDING COUNTY SCHOOLS , ARE AMONG THE FOUR NOMINATED.

IN ADDITION , DR. DUNCAN WAS NAMED THE 2018 RECIPIENT OF THE BILL BARR LEADERSHIP AWARD-NAMED FOR AND DESIGNED IN HONOR OF THE FIRST EXECUTIVE DIRECTOR OF THE GSSA AND AMONG THE MOST COVETED RECOGNITIONS IN GA. PUBLIC EDUCATION.



Posted by WTGA AM & FM at 4:14 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)