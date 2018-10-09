STORM PREP IN THOMASTON/UPSON

THOMASTON MAYOR J.D. STALLINGS TOLD THOMASTON KIWANIS TUESDAY—ALL CITY VEHICLES ARE FUELED-UP AND CREWS ARE ON STAND-BY FOR THE STORM . AT TUESDAY NITE'S MEETING COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN URGED THE PUBLIC TO BE CAUTIOUS AND TRACK THE STORM THRU THE MEDIA—AND HE SAID EMERGENCY MANAGEMENT AND COUNTY CREWS ARE ON THE READY.
SPALDING COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON WAS ON HOLIDAY FOR A FEW DAYS IN PANAMA CITY BEACH—BUT HE TOLD US HE WAS PART OF THE FORCED EVACUATION AND HAD TO CUT HIS VACATION SHORT AND WAS BACK IN THE OFFICE TUESDAY.
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