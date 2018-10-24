TU IDA BOND DEAL UNDER COURT ORDER

A 2013 $8.9 MILLION BOND DEAL FOR PROVIDENCE HEALTH AND REHABITATION CENTER BY THE THOMASTON UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY IS ONE OF 13 DEALS UNDER COURT ORDER BY THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION—AN ORDER FOR NATIONAL NURSING HOME KINGPIN CHRISTOPHER BROGDON OF ATLANTA TO PAY INVESTORS $89 MILLION IN INTEREST AND PRINCIPAL OWED .
ACCORDING TO A STORY IN SUNDAY'S AJC—IN A FEDERAL CASE BROGDON IS ACCUSED OF FUNDING HIS LIFESTYLE THROUGH FRAUD BY DUPING INVESTORS WHO BOUGHT HIS BONDS.
IN ADDITION TO BEING A NATIONAL PLAYER IN THE NURSING HOME AND ASSISTED LIVING BUSINESS—BROGDON IS OWNER OF THE J. CHRISTOPHER'S RESTAURANT CHAIN.
THE THOMASTON-UPSON IDA ISSUED CONDUIT BONDS FOR IMPROVEMENTS TO PROVIDENCE HEALTH AND REHABITATION, BONDS THAT WERE NOT BACKED BY THE IDA OR LOCAL GOVERNMENT BUT ALLOWED BRODGDON TO SEEK FINANCING FROM OTHER SOURCES.
THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION SAID BROGDON DECEIVED INVESTORS, CO-MINGLING MONEY THAT WAS SUPPOSED TO BE DEDICATED TO SPECIFIC PROJECTS AND DIVERTING FUNDS TO OTHER BUSINESS VENTURES AND FAMILY ACCOUNTS.
BROGDON AND HIS WIFE CONNIE LIVE THE GOOD LIFE—THEY OWN A $5 MILLION CONDO IN BUCKHEAD AND A $2 MILLION BEACH HOUSE IN ST. SIMONS ISLAND PLUS A PRIVATE PLANE WORTH $1.5 MILLION.
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