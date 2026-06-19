Friday, June 19, 2026

UPSON/MERIWETHER UNDER TORNADO WARNING

 THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE  ISSUED   A  TORNADO  WARNING  FOR  SOUTHWESTERN  UPSON  AND  MERIWETHER  COUNTIES  THURSDAY  AT  6;34PM  UNTIL   7PM.  EMERGENCY  SIRENS  WERE  DISCHARGED  IN  UPSON  COUNTY.  AT  7;42PM TORNADO  WARNING  EXTENDED  UNTIL  8;15  FOR  SOUTH WESTERN  UPSON COUNTY  NEAR  THE  SALEM  COMMUNITY.  PASTOR  MAURICE  RAINES OF  SALEM  BAPTIST  CHURCH  TOLD   101  NEWS  FRIDAY  MORNING  THERE  WERE  NO  REPORTS  OF  A  TORNADO  TOUCHDOWN   OR  DAMAGE   IN  HIS  COMMUNITY--ONLY  ABOUT  8  MINUTES  OF  45  MILE  PER  HOUR  WINDS.


THERE  WAS  A  REPORT  OF  STRAIGHT  LINE  WINDS  OF  60  MILES  PER  HOUR  IN  THE  MILNER, GA.  AREA.

Posted by WTGA AM & FM at 12:23 PM

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