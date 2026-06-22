TRAFFIC DEATH UPSON CO

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL THOMASTON , FRIDAY MORNING JUST AFTER 7AM-- A MOTORIST WAS KILLED AND TWO CHILDREN TRANSPORTED TO A MACON TRAUMA CENTER AFTER A ONE-VEHICLE ACCIDENT ON POBIDDY ROAD JUST SOUTH OF ADAMS FERRY ROAD. THE FEMALE DRIVER IDENTIFIED AS 33-YEAR OLD IVESHIA DOZIER OF TALBOTTON,GA. WAS DECEASED AT THE SCENE AND TWO CHILDREN AGES 12 A MALE AND A FEMALE AGED 9 WERE TRANSPORTED TO A MACON HOSPITAL WITH NON-LIFE THREATENING INJURIES.
STATE TROOPER DAVID JOSEPH SUTTON SAID THE 2017 FORD FUSION DRIVEN BY MS. DOZIER FAILED TO MAINTAIN LANE-- LEFT THE ROADWAY AND OVER CORRECTED--CROSSED BOTH LANES-RAN DOWN AN EMBANKMENT AND SLAMMED INTO A TREE. MS. DOZIER WAS PRONOUNCED DECEASED BY PIKE COUNTY DEPUTY CORONER GLENN WHITE AT 8;28AM.
No comments:
Post a Comment