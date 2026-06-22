Monday, June 22, 2026

TRAFFIC DEATH UPSON CO

 ACCORDING  TO  POST   26  GA.  STATE  PATROL THOMASTON ,   FRIDAY  MORNING   JUST  AFTER  7AM--   A  MOTORIST  WAS  KILLED  AND  TWO  CHILDREN  TRANSPORTED  TO  A  MACON  TRAUMA  CENTER  AFTER A  ONE-VEHICLE  ACCIDENT  ON  POBIDDY    ROAD  JUST  SOUTH OF  ADAMS  FERRY  ROAD.  THE  FEMALE  DRIVER  IDENTIFIED  AS   33-YEAR  OLD  IVESHIA  DOZIER  OF  TALBOTTON,GA.  WAS  DECEASED AT  THE  SCENE  AND  TWO CHILDREN  AGES   12  A  MALE AND   A  FEMALE  AGED  9  WERE  TRANSPORTED   TO  A  MACON  HOSPITAL  WITH  NON-LIFE  THREATENING  INJURIES. 


STATE TROOPER DAVID JOSEPH SUTTON  SAID  THE   2017  FORD  FUSION  DRIVEN  BY  MS.  DOZIER  FAILED  TO  MAINTAIN  LANE--  LEFT  THE  ROADWAY  AND  OVER  CORRECTED--CROSSED  BOTH LANES-RAN  DOWN  AN  EMBANKMENT  AND  SLAMMED  INTO  A  TREE.  MS.  DOZIER  WAS  PRONOUNCED  DECEASED  BY  PIKE  COUNTY  DEPUTY  CORONER GLENN  WHITE  AT 8;28AM.

Posted by WTGA AM & FM at 1:24 PM

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