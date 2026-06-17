Wednesday, June 17, 2026

THOMASTON COUNCIL ACTION ON TOBACCO VAPE STORE

 CITY  OF  THOMASTON  ATTORNEY  JOHNNIE  CALDWELL  TOLD  101  NEWS  WEDNESDAY   THE  CITY  MANAGER  WILL  DRAFT  A  LETTER  TO  THE  TOBACCO/VAPE  SHOP    AT  1091  19  NORTH     INFORMING  THE  BUSINESS   IT   IS  NO  LONGER  LAWFUL  TO  SELL THC-TYPE  PRODUCTS  BECAUSE  THEIR  SPECIAL  USE  PERMIT ISSUED  BY  CITY  HALL  WAS  REVOKED  BY  ACTION  OF  THE  CITY  COUNCIL  AT  TUESDAY'S  MEETING.  A  VIOLATION  OF  SPECIAL  CONDITIONS  SET  BY  COUNCIL.


ATTORNEY  CALDWELL  TOLD  US   THE  BUSINESS  CAN  REMAIN  OPEN  BUT  CAN'T  SELL  ANY  THC-TYPE  PRODUCTS  PROHIBITED  BY  THE  COUNCILS  SPECIAL  CONDITIONS.  A  SPOKESMAN FOR  THE  STORE  TOLD  THE  THOMASTON    ZONING  COMMISSION  MONDAY  THE  STORE  WILL  CONCENTRATE  ON  TOBACCO-TYPE PRODUCTS    AND  SELL  NO  HEMP-TYPE   PRODUCTS   IF  CITY  FATHERS  ALLOW  IT  TO  REMAIN  OPEN. 

Posted by WTGA AM & FM at 9:54 AM

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