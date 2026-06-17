THOMASTON COUNCIL ACTION ON TOBACCO VAPE STORE

CITY OF THOMASTON ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL TOLD 101 NEWS WEDNESDAY THE CITY MANAGER WILL DRAFT A LETTER TO THE TOBACCO/VAPE SHOP AT 1091 19 NORTH INFORMING THE BUSINESS IT IS NO LONGER LAWFUL TO SELL THC-TYPE PRODUCTS BECAUSE THEIR SPECIAL USE PERMIT ISSUED BY CITY HALL WAS REVOKED BY ACTION OF THE CITY COUNCIL AT TUESDAY'S MEETING. A VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS SET BY COUNCIL.
ATTORNEY CALDWELL TOLD US THE BUSINESS CAN REMAIN OPEN BUT CAN'T SELL ANY THC-TYPE PRODUCTS PROHIBITED BY THE COUNCILS SPECIAL CONDITIONS. A SPOKESMAN FOR THE STORE TOLD THE THOMASTON ZONING COMMISSION MONDAY THE STORE WILL CONCENTRATE ON TOBACCO-TYPE PRODUCTS AND SELL NO HEMP-TYPE PRODUCTS IF CITY FATHERS ALLOW IT TO REMAIN OPEN.
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