Wednesday, June 3, 2026

PEANUT GOT HIS 15 MINUTES OF FAME IN UPSON CO

 WHEN  SOMEONE  IN  AUTHORITY   BLASTS  SOCIAL  MEDIA -- HEED  THAT  INFORMATION--AS  SOCIAL   MEDIA  SOMETIMES  RIDES  OFF  INTO  THE  UNKNOWN--JUST  AS   PEANUT  THE  LABRADOODLE.   PEGGY  FARRELL  OF  THE  UPSON  HUMANE SOCIETY  HAS  PROVIDED  SOME  INSIGHT  INTO  WHAT'S  SPUN  AROUND  IN  THE  PAST  FEW  DAYS  ABOUT  PEANUT. HERE'S  THE  LATEST--  PEGGY  SAYS  THERE  NEVER  WAS   A  PEANUT  IN  THIS  STORY    --THE  THREE  YEAR  OLD  LABRADOOLE  NAMED        CASH  OR KASH  WAS  A  PIKE COUNTY  PUP  AND  THE  OWNER  BROUGHT  IT  TO   A  RELATIVE  ON  FRANKLINDALE  ROAD  IN  UPSON  COUNTY   AND     IT  ENDED  UP  IN  THE  UPSON  ANIMAL  SHELTER-- SOMEONE  ADOPTED  THE  PET--END  OF  STORY.GARY  GILL --A  VOLUNTEER  WITH  THE  HUMANE  SOCIETY   TOLD  101  NEWS HE  WITNESSED  THE   PIKE COUNTY   ORIGINAL   OWNER  OF  THE  DOG   AT   THE  ANIMAL  SHELTER   WEDNESDAY    AND   THE  MAN       SET  THE  RECORD  STRAIGHT , DUE  TO  THREATS THAT  HAD  BEEN  POSTED  ON  SOCIAL  MEDIA. LATE  WORD--WE  ARE  TOLD  THERE  IS  A  LABRADOODLE    NAMED  PEANUT  IN  UPSON  COUNTY   THAT  HAS  BEEN  MISSING  FOR  SEVERAL  DAYS.

Posted by WTGA AM & FM at 4:40 PM

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