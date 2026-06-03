PEANUT GOT HIS 15 MINUTES OF FAME IN UPSON CO

WHEN SOMEONE IN AUTHORITY BLASTS SOCIAL MEDIA -- HEED THAT INFORMATION--AS SOCIAL MEDIA SOMETIMES RIDES OFF INTO THE UNKNOWN--JUST AS PEANUT THE LABRADOODLE. PEGGY FARRELL OF THE UPSON HUMANE SOCIETY HAS PROVIDED SOME INSIGHT INTO WHAT'S SPUN AROUND IN THE PAST FEW DAYS ABOUT PEANUT. HERE'S THE LATEST-- PEGGY SAYS THERE NEVER WAS A PEANUT IN THIS STORY --THE THREE YEAR OLD LABRADOOLE NAMED CASH OR KASH WAS A PIKE COUNTY PUP AND THE OWNER BROUGHT IT TO A RELATIVE ON FRANKLINDALE ROAD IN UPSON COUNTY AND IT ENDED UP IN THE UPSON ANIMAL SHELTER-- SOMEONE ADOPTED THE PET--END OF STORY.GARY GILL --A VOLUNTEER WITH THE HUMANE SOCIETY TOLD 101 NEWS HE WITNESSED THE PIKE COUNTY ORIGINAL OWNER OF THE DOG AT THE ANIMAL SHELTER WEDNESDAY AND THE MAN SET THE RECORD STRAIGHT , DUE TO THREATS THAT HAD BEEN POSTED ON SOCIAL MEDIA. LATE WORD--WE ARE TOLD THERE IS A LABRADOODLE NAMED PEANUT IN UPSON COUNTY THAT HAS BEEN MISSING FOR SEVERAL DAYS.
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