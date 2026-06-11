Thursday, June 11, 2026

IN THE PIPELINE-DAVE WILL NEVER BE A JEDI

 I'LL  NEVER  BE  A  JEDI   BUT  I  ADMIT  I  HAD   NEVER  HEARD  OF  ONE  AS  RBLACK  AND I  HURLED  TOWARD  LA  VIA  A  DELTA  JET. "STAR  WARS" THE  MOVIE  WAS  UNHEARD-OF  BUT  IT  WAS  ON  THE  COVER OF  TIME  AND  NEWSWEEK    THAT  WAS  BEING PASSED  AROUND  IN  FIRST  CLASS.  RBLACK   WAS  WORKING  THE  FLIGHT  SO  I  GOT  BUMPED-UP WITH  THE  HIGH  ROLLERS. ONCE  IN  THE CITY OF  THE  ANGELS WE  MADE  A  B-LINE  FOR  A   MOVIE  HOUSE  ON  WILSHIRE  BLVD. AND  THERE  WERE  SO  MANY  PEOPLE  TO  SEE  THE  FLICK  THEY  HAD  TO  MARCH  US    TO  A  PARKING  LOT DOWN  THE  STREET  FROM  THE  MULTIPLEX , THEN  MARCH  US  INSIDE.    I  HAD  NEVER   SEEN  A   MOVIE  HOUSE  WITH  MULTIPLE  SCREENS   BUT  THEY  WERE  ALL  SHOWING  "STAR  WARS".


WHEN  THE OPENING  CREDITS  ROLLED  IT  WAS  OBVIOUS THIS  WAS  SOMETHING  SPECIAL   AND  SO  I  REFLECT  BACK  ON IT  WITH  A  NEW  "STAR WARS"  DEBUTING  THIS  MONTH.


THE  CLEAN-UP  CREW  AT  THE  HOLLYWOOD  BOWL  DIDN'T  SEEM  TO  MIND  AS  WE  WONDERED IN  AND  TOOK  TO  THE  STAGE  JUST  LIKE WILLIE  AT   90 .  YES,    I  HAVE  BEEN  ON  STAGE  AT THE  HOLLYWOOD  BOWL. COULDN'T  LOCATE  OUR  VEHICLE   IN  THE  ENDLESS  PARKING  LOT  AT  DISNEYLAND  AND  AND  SAW  THE  LA ANGELS  LOSE  ONE  IN  THE  9TH.


BACK  IN  THE  DAY  THE  DELTA  AIRLINES  CREW  LODGED   AT  A  HOTEL   ON  SANTA  MONICA  BLVD  BUT  IT  DOUBLED  AS  THE  HOODS  HIDEOUT IN  A  MOVIE  STARING  LEE MARVIN  "THE KILLERS". OF  INTEREST  BECAUSE  A  B-ACTOR   NAMED  RONALD  REAGAN  DROVE  THE  GET  AWAY  CAR.


DID  I  TELL  YOUR  ABOUT  THE  RED  EYE  FLIGHT  WE  MADE  TO  PHILLY?  STAY  TUNED    AS  I  REFLECT  ON  A  BEST  BUD

RBLACK.

Posted by WTGA AM & FM at 4:54 PM

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