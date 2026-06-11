IN THE PIPELINE-DAVE WILL NEVER BE A JEDI

I'LL NEVER BE A JEDI BUT I ADMIT I HAD NEVER HEARD OF ONE AS RBLACK AND I HURLED TOWARD LA VIA A DELTA JET. "STAR WARS" THE MOVIE WAS UNHEARD-OF BUT IT WAS ON THE COVER OF TIME AND NEWSWEEK THAT WAS BEING PASSED AROUND IN FIRST CLASS. RBLACK WAS WORKING THE FLIGHT SO I GOT BUMPED-UP WITH THE HIGH ROLLERS. ONCE IN THE CITY OF THE ANGELS WE MADE A B-LINE FOR A MOVIE HOUSE ON WILSHIRE BLVD. AND THERE WERE SO MANY PEOPLE TO SEE THE FLICK THEY HAD TO MARCH US TO A PARKING LOT DOWN THE STREET FROM THE MULTIPLEX , THEN MARCH US INSIDE. I HAD NEVER SEEN A MOVIE HOUSE WITH MULTIPLE SCREENS BUT THEY WERE ALL SHOWING "STAR WARS".
WHEN THE OPENING CREDITS ROLLED IT WAS OBVIOUS THIS WAS SOMETHING SPECIAL AND SO I REFLECT BACK ON IT WITH A NEW "STAR WARS" DEBUTING THIS MONTH.
THE CLEAN-UP CREW AT THE HOLLYWOOD BOWL DIDN'T SEEM TO MIND AS WE WONDERED IN AND TOOK TO THE STAGE JUST LIKE WILLIE AT 90 . YES, I HAVE BEEN ON STAGE AT THE HOLLYWOOD BOWL. COULDN'T LOCATE OUR VEHICLE IN THE ENDLESS PARKING LOT AT DISNEYLAND AND AND SAW THE LA ANGELS LOSE ONE IN THE 9TH.
BACK IN THE DAY THE DELTA AIRLINES CREW LODGED AT A HOTEL ON SANTA MONICA BLVD BUT IT DOUBLED AS THE HOODS HIDEOUT IN A MOVIE STARING LEE MARVIN "THE KILLERS". OF INTEREST BECAUSE A B-ACTOR NAMED RONALD REAGAN DROVE THE GET AWAY CAR.
DID I TELL YOUR ABOUT THE RED EYE FLIGHT WE MADE TO PHILLY? STAY TUNED AS I REFLECT ON A BEST BUD
RBLACK.
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